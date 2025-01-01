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Обыкновенное чудо
Киноафиша Обыкновенное чудо

Спектакль Обыкновенное чудо

Постановка
Новошахтинский драматический театр 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Чеховский Клуб представляет: «Обыкновенное чудо»

Постановка Чеховского Клуба «Классика» по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» — это увлекательная история о том, как простое человеческое чувство может преодолеть любые, даже самые хитрые, чары.

Сюжет и персонажи

В гости к Волшебнику и его жене неожиданно попадают самые разные персонажи. Однако главное событие разворачивается в саду, вдали от чужих глаз. Здесь происходит судьбоносная встреча принцессы, уставшей от скучных дворцовых правил, с обыкновенным юношей, который ищет ответ на вопрос: что значит быть настоящим человеком?

Неожиданные повороты

Самое интересное начинается, когда сам Волшебник, сочинивший эту сказку, становится её участником. Почему его мудрая жена смотрит на происходящее с тревогой? И что будет, если эта «игра в чувства» обернется настоящей бурей? Станет ли сказка неконтролируемой стихией, или же любовь уверенно проложит себе дорогу через все преграды?

Интересные факты

«Обыкновенное чудо» — это не просто спектакль, но и глубокое размышление о человеческих чувствах и их мощи. Пьеса Шварца, написанная в 1955 году, до сих пор волнует сердца зрителей благодаря своей актуальности и универсальным темам.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене Чеховского Клуба. Приходите и узнайте, как обыкновенное может стать чудом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 8 августа
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
17:00

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