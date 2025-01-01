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Обыкновенная история
Киноафиша Обыкновенная история

Спектакль Обыкновенная история

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Гончарова в Театре им. Ленсовета

Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история» становится основой для нового спектакля в Театре им. Ленсовета. Это произведение погружает нас в мир становления молодого человека, который делает свои первые неуверенные шаги в большом мире.

Темы первого опыта

Каждый из нас помнит свои первые трудности взрослой жизни: первая работа, первые путешествия, первые отношения, а также первые разбитые мечты и соблазны. Главный герой, Александр Адуев, переживает множество таких моментов, что создает уникальную атмосферу и резонирует с каждым зрителем.

Проблематика и глубокий смысл

Режиссёр Кочержевский отмечает: «На примере человека, познающего (Александра Адуева) и познавшего (его дядюшки Петра Ивановича Адуева), мы наблюдаем процесс и результат». В спектакле заложен неназидательный разговор о важности смещения центра внимания с себя на окружающих. Это спектакль о том, как важно ставить в приоритет не только свои интересы, но и интересы близких людей.

Кочержевский также подчеркивает, что спектакль исследует установки, которые были заложены в детстве. Это установки не только родителей, но и целых поколений. Они могут разрушать личность и удерживать в зависимости. Обсуждаются темы навязывания чужой воли, отсутствие собственного мнения, а также бездумное следование моде и общественным тенденциям.

Зрительское восприятие

Мы наблюдаем, как ошибки и заблуждения медленно зреют и дают плоды, создавая ловушки в жизни. В этой медлительности и течении событий, похожих на нашу реальность, мы можем не заметить, как сами оказались в ловушке.

Не пропустите возможность увидеть этот глубокий и актуальный спектакль, который поднимает важные вопросы о личностном росте и взаимосвязях в современном обществе.

Режиссер
Роман Кочержевский
В ролях
Виктория Волохова
Александр Крымов
Диана Милютина
Александр Новиков
Римма Саркисян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 2 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 17 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽

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