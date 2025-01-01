Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обьянка
Киноафиша Обьянка

Спектакль Обьянка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Гастроли театра юного зрителя «Саби» в Новосибирске

Новосибирский театр кукол и театр юного зрителя «Саби» из Владикавказа объединяются для обмена спектаклями. Это уникальное сотрудничество обещает удивительные постановки для зрителей обоих театров.

Спектакль «Обьянка»

В рамках гастролей театра «Саби», с 28 октября по 4 ноября новосибирцам будет представлен спектакль под названием «Обьянка». Эта постановка основана на легендах о происхождении реки Обь, известных своей красотой и таинственностью.

Зрители смогут окунуться в волшебный мир, где встречаются мифы и реальность. Спектакль способствует не только развлечению, но и просвещению, знакомя зрителей с культурным наследием России.

Эксклюзивный обмен

Этот обмен спектаклями представляет собой важное культурное событие. Гастроли театра «Саби» в Новосибирске откроют новые горизонты для взаимодействия между артистами и зрителями, а также позволят познакомить новосибирцев с уникальными театральными традициями Северной Осетии.

Не упустите возможность увидеть увлекательные спектакли, которые будут интересны как детям, так и взрослым!

Купить билет на спектакль Обьянка

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
30 октября четверг
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
14:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 300 ₽
31 октября пятница
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 300 ₽
4 ноября вторник
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽

В ближайшие дни

Свекровь
18+
Комедия Мюзикл
Свекровь
28 октября в 19:00 Мой театр
от 800 ₽
Ромео и Джульетта
18+
Музыка Драма Мюзикл
Ромео и Джульетта
2 января в 18:30 Красный факел
от 500 ₽
Странный ужин инспектора Раффинга
18+
Драма
Странный ужин инспектора Раффинга
5 января в 18:30 Красный факел
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше