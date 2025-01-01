Гастроли театра юного зрителя «Саби» в Новосибирске

Новосибирский театр кукол и театр юного зрителя «Саби» из Владикавказа объединяются для обмена спектаклями. Это уникальное сотрудничество обещает удивительные постановки для зрителей обоих театров.

Спектакль «Обьянка»

В рамках гастролей театра «Саби», с 28 октября по 4 ноября новосибирцам будет представлен спектакль под названием «Обьянка». Эта постановка основана на легендах о происхождении реки Обь, известных своей красотой и таинственностью.

Зрители смогут окунуться в волшебный мир, где встречаются мифы и реальность. Спектакль способствует не только развлечению, но и просвещению, знакомя зрителей с культурным наследием России.

Эксклюзивный обмен

Этот обмен спектаклями представляет собой важное культурное событие. Гастроли театра «Саби» в Новосибирске откроют новые горизонты для взаимодействия между артистами и зрителями, а также позволят познакомить новосибирцев с уникальными театральными традициями Северной Осетии.

Не упустите возможность увидеть увлекательные спектакли, которые будут интересны как детям, так и взрослым!