Обувные шедевры XX века
Обувные шедевры XX века

6+
Возраст 6+

О выставке

Лекция по истории дизайна обуви XX века в музее Эрарта

Обувь всегда была одной из важнейших потребностей человека. С ростом благосостояния человечества эта проблема, как казалось, была решена. Однако человек часто руководствуется не только практичностью, но и желанием придать своему образу красоту.

XX век стал эпохой технологического прогресса и разнообразия в мире обуви. Он объединил технические возможности производителей с мечтами дизайнеров, а также открыл новые горизонты в рекламе и маркетинге.

На лекции «Обувные шедевры XX века» слушатели смогут узнать историю создания множества знаменитых моделей. Вы услышите о именах, ставших нарицательными, а также о брендах, которые на протяжении столетия сохраняют традиции качества.

Кроме того, лекция даст представление о перспективах развития обувной моды в XXI веке. Не упустите возможность погрузиться в мир обуви, который сочетает в себе искусство и технологии!

Март
14 марта суббота
17:30
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
от 3500 ₽

