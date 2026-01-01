Выставка «Обувные шедевры ХХ века» в Doc Art Gallery

Коллекция Назима Мустафаева, представленная на выставке, является уникальным собранием. Обувь здесь рассматривается не просто как исторический артефакт, но и как ключевой элемент костюма. Она позволяет проследить социальные, экономические и психологические аспекты разных периодов становления материальной и духовной культуры.

История дизайна обуви

Новый выставочный проект в Doc Art Gallery посвящен истории дизайна обуви в XX веке. В экспозиции представлены предметы из беспрецедентного собрания, охватывающего период с 1900-х годов до конца столетия. Здесь можно увидеть редкие экземпляры обуви, которые расскажут о моде и стилях прошлого.

Аутентичные аксессуары и архивные фотографии

Выставка будет обогащена множеством аутентичных аксессуаров, одеждой и архивными фотографиями. Все представленные артефакты символизируют значимые социокультурные события прошлого века, отражая, как изменялся стиль и мода с течением времени.

Лекции и мастер-классы

Тематика лекций и мастер-классов, сопровождающих выставку, предложит нам задуматься о глубоких вопросах дизайна и моды. Это прекрасная возможность расширить свои знания и взглянуть на мир обуви под новым углом.

Не упустите шанс посетить эту увлекательную и познавательную выставку в Doc Art Gallery!