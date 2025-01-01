Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Обстоятельства. Новогодний концерт
Билеты от 0₽
Киноафиша Обстоятельства. Новогодний концерт

Обстоятельства. Новогодний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Новогодний концерт группы «Обстоятельства»

25 декабря в клубе «Урбан» состоится большой новогодний концерт группы «Обстоятельства». Этот творческий союз, состоящий из Кости Максимова и Лёни Оливанова из Чебоксар, представит свою неповторимую музыку, где лирика переплетается с меланхоличными гитарными партиями и динамичными ударными.

Музыка, наполненная чувствами

Группа «Обстоятельства» на протяжении своей карьеры выпустила десяток синглов, два студийных альбома, один EP и Live-альбом. На их концертах меланхолия студийных записей превращается в искрящиеся гитарные соло, драйв и бешеную энергию. Это вечер, который станет не только музыкальным праздником, но и настоящей встречей с искренностью, за которую группа так ценится.

Где любовь к музыке встречает новый год

За годы своего существования коллектив «Обстоятельства» выступал на крупнейших музыкальных фестивалях страны, от Москвы до Улан-Удэ. Регулярные туры укрепляют связь с уже полюбившейся аудиторией и привлекают новых слушателей.

Проведите год вместе с «Обстоятельствами» в атмосфере музыки, искренности и настоящего праздника!

Купить билет на концерт Обстоятельства. Новогодний концерт

Помощь с билетами
Декабрь
25 декабря четверг
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»

В ближайшие дни

Арктида. Новогодний корпоратив по заявкам vol.3
16+
Рок
Арктида. Новогодний корпоратив по заявкам vol.3
27 декабря в 19:00 Свобода
от 1900 ₽
Проект «Ночь в Соборе». Мировые Рок‑баллады
12+
Рок
Проект «Ночь в Соборе». Мировые Рок‑баллады
26 декабря в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Времена года. Метель. Чайковский, Рахманинов, Свиридов
12+
Классическая музыка
Времена года. Метель. Чайковский, Рахманинов, Свиридов
13 декабря в 15:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше