Обстоятельства. Новогодний концерт

Новогодний концерт группы «Обстоятельства»

25 декабря в клубе «Урбан» состоится большой новогодний концерт группы «Обстоятельства». Этот творческий союз, состоящий из Кости Максимова и Лёни Оливанова из Чебоксар, представит свою неповторимую музыку, где лирика переплетается с меланхоличными гитарными партиями и динамичными ударными.

Музыка, наполненная чувствами

Группа «Обстоятельства» на протяжении своей карьеры выпустила десяток синглов, два студийных альбома, один EP и Live-альбом. На их концертах меланхолия студийных записей превращается в искрящиеся гитарные соло, драйв и бешеную энергию. Это вечер, который станет не только музыкальным праздником, но и настоящей встречей с искренностью, за которую группа так ценится.

Где любовь к музыке встречает новый год

За годы своего существования коллектив «Обстоятельства» выступал на крупнейших музыкальных фестивалях страны, от Москвы до Улан-Удэ. Регулярные туры укрепляют связь с уже полюбившейся аудиторией и привлекают новых слушателей.

Проведите год вместе с «Обстоятельствами» в атмосфере музыки, искренности и настоящего праздника!