Общегородской посвят

Ночь, которая изменит всё!

Эй, первокурсник! Приготовься к самому мощному старту в студентской жизни! В этом году мы вновь собираем студентов всех вузов Екатеринбурга на самом масштабном событии — UNIVERSITY. Это общегородская ночь посвящения в студенты, где школьная жизнь останется позади, а настоящие легенды только начнутся!

Погружение в мир студенчества

Отмечаем наш официальный переход во взрослую жизнь! В программе вас ждёт громкая музыка, захватывающие шоты, подарки и, конечно же, море веселья. Это событие станет отличной возможностью расширить круг общения и найти новых друзей.

Развитие и самооценка

Ночь посвящения будет заряжена на повышение самооценки, личностный рост и прокачку алкогольных навыков. Не упустите возможность насладиться самой захватывающей атмосферой студенческих вечеринок в городе!

Вход свободный!

Вход по студенческим билетам — бесплатный! Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Вы ждали этого всю жизнь, и теперь настало ваше время!