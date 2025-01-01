Меню
Общегородской посвят
Общегородской посвят

Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ночь, которая изменит всё!

Эй, первокурсник! Приготовься к самому мощному старту в студентской жизни! В этом году мы вновь собираем студентов всех вузов Екатеринбурга на самом масштабном событии — UNIVERSITY. Это общегородская ночь посвящения в студенты, где школьная жизнь останется позади, а настоящие легенды только начнутся!

Погружение в мир студенчества

Отмечаем наш официальный переход во взрослую жизнь! В программе вас ждёт громкая музыка, захватывающие шоты, подарки и, конечно же, море веселья. Это событие станет отличной возможностью расширить круг общения и найти новых друзей.

Развитие и самооценка

Ночь посвящения будет заряжена на повышение самооценки, личностный рост и прокачку алкогольных навыков. Не упустите возможность насладиться самой захватывающей атмосферой студенческих вечеринок в городе!

Вход свободный!

Вход по студенческим билетам — бесплатный! Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Вы ждали этого всю жизнь, и теперь настало ваше время!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
23:30 от 440 ₽

