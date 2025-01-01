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Общедоступный концерт - марафон
Общедоступный концерт - марафон
6+
живая музыка
классическая музыка
Возраст
6+
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
В других городах
Санкт-Петербург, 1 октября
Большой зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Михайловская, 2
18:00
В ближайшие дни
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
30 сентября в 20:30
Синий Пушкин
от 550 ₽
6+
Классическая музыка
«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
25 октября в 18:00
Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
6+
Классическая музыка
Фортепианное трио "Inspirito", аб-т №2
20 ноября в 19:00
Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
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