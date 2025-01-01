Меню
Обручение в монастыре. Шеридан и Прокофьев
Обручение в монастыре. Шеридан и Прокофьев

Лекция об опере Марины Земляницыной в Мариинском театре

Приглашаем вас на шестую лекцию из цикла «Слово и музыка: опера и литературный первоисточник», посвящённую опере «Обручение в монастыре» Шеридана и Прокофьева.

Музыка и литература

Цикл лекций, проводимый Мариной Земляницыной, фокусируется на сравнении известных литературных сюжетов и опер, созданных на их основе. Интересно, что, попадая в руки композитора и либреттиста, литературный сюжет может значительно измениться. Это приводит к созданию нового художественного произведения, которое не всегда можно прямо связать с первоисточником.

Творческий процесс

В ходе своего анализа Марина Земляницына расскажет о том, как композитор меняет акценты сюжета, иногда добавляя или убирая сюжетные линии и персонажей. Кроме того, она может объяснить психологический подтекст действия, раскрывая новые центральные идеи и направления развития истории. В этом процессе слово уступает свою главную выразительную силу музыке, способной передать то, что слову недоступно.

О лекторе

Марина Земляницына – опытный музыковед, родом из Волгограда. В 2012 году она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «теория музыки». В 2021 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Композиторская режиссура в опере Д. Д. Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда”» под руководством профессора Игоря Рогалёва.

В настоящее время она работает доцентом кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории и активно занимается преподавательской и научно-исследовательской деятельностью. С 2015 года Марина также является экскурсоводом культурно-познавательной программы «Театральный урок в Мариинском», рассчитанной на учеников десятых классов.

Апрель
22 апреля среда
20:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

