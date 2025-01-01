Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Образы Петербурга в музыке Чайковского
Киноафиша Образы Петербурга в музыке Чайковского

Образы Петербурга в музыке Чайковского

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лекция о Чайковском в Мариинском театре

Не пропустите пятую лекцию Лидии Адэр из цикла «Чайковский и Петербург». Лекция позволяет глубже понять связь между выдающимся композитором и культурной историей нашего города.

О Лидии Адэр

Лидия Адэр — обладательница глубоких знаний в области музыки. В 2009 году она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, а в 2013-м защитила кандидатскую диссертацию на тему «Микротоновая музыка в Европе и России в 1900-1920-е годы». За годы работы Адэр зарекомендовала себя как авторитет в музее и академической сфере.

Деятельность и достижения

Она является учредителем и арт-директором Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ», а также старшим научным сотрудником Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова. Лидия активно преподаёт в Санкт-Петербургском государственном университете и выступает приглашённым куратором выставок во Всероссийском национальном музее музыки.

Лидия принимала участие в реализации проектов, созданных по заказу таких учреждений, как Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония и Александринский театр. Она также является автором концепции и куратором создания Музея С. В. Рахманинова в Великом Новгороде, который откроется в 2024 году.

Лекция о Чайковском

Лекция будет интересна не только ценителям музыки, но и всем, кто хочет лучше узнать Петербург через призму его музыкальной истории. Это захватывающее событие обещает открыть новые грани восприятия музыкального наследия нашего города.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу творчества Чайковского и получение новых знаний от ведущего эксперта в этой области!

Купить билет на выставка Образы Петербурга в музыке Чайковского

Помощь с билетами
В других городах
Март
12 марта четверг
20:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
2 октября в 21:00 Музей «Арт и факты»
от 590 ₽
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
27 сентября в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1900 ₽
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
25 сентября в 14:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше