Новый курс по скульптурным формам: гипс

Приглашаем вас на второй сезон программы «Скульптурные формы: Гипс», которая посвящена новым техникам работы с этим удивительным материалом. В этом сезоне мы выходим за привычные рамки и находим необычные сочетания гипса с другими материалами.

Что вас ожидает?

Курс включает в себя создание скульптур на основе пенопласта с последующей обработкой шпаклевкой. Участники изучат также изготовление декоративных панно из гипсовых отливок сложной формы — шариками и жгутиками. Особенно внимание будет уделено технике отливки из гипса.

Мастер-класс от Дарьи Рябченко

Художница Дарья Рябченко поделится своим опытом и научит воплощать в материале как абстрактные, так и фигуративные идеи, комбинируя различные подходы. Участники курса получат уникальную возможность исследовать новые границы материала и создавать работы на стыке разных техник.

Формат и сертификаты

Курс состоит из 8 встреч, которые будут проходить по вторникам. По окончании программы всем участникам, успешно освоившим курс, будет выдан сертификат установленного образца.

Не упустите шанс развить свои навыки и узнать больше о работе с гипсом на нашем курсе!