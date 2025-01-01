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Образовательный курс «Скульптурные формы: гипс»
Киноафиша Образовательный курс «Скульптурные формы: гипс»

Образовательный курс «Скульптурные формы: гипс»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Курс по созданию скульптуры из гипса с Дарьей Рябченко в Красноярском музейном центре

Приглашаем всех желающих на авторский курс, посвященный созданию скульптуры из гипса. Этот курс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с объемными формами. Художница Дарья Рябченко поделится своим опытом и знаниями, чтобы помочь участникам освоить основные техники работы с гипсом.

Чему вы научитесь?

  • Основам работы с гипсом: научитесь правильно замешивать материал, контролировать его консистенцию и время схватывания.
  • Созданию каркасов: освоите работу с проволокой, пенопластом и фольгой для устойчивости формы.
  • Формованию гипса: узнаете, как придавать материалу нужные формы.
  • Качественной обработке скульптуры: получите навыки доведения работы до совершенства.
  • Созданию интерьерных объектов: создадите уникальные скульптуры для вашего интерьера.

Формат курса

Курс включает 5 занятий, на которых вы сможете воплотить в материале как абстрактные, так и фигуративные идеи. Дарья Рябченко научит вас создавать каркасы из проволоки и пенопласта, набирать форму фольгой и обрабатывать готовую скульптуру.

Результаты обучения

По окончании курса вы освоите технологию работы с гипсом и создадите интерьерную скульптуру, которая украсит ваше пространство и станет отражением вашего творчества.

Не упустите возможность погрузиться в мир скульптуры и открыть для себя новые горизонты творчества!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 9 сентября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
19:00 от 4500 ₽

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