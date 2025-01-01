Приглашаем всех желающих на авторский курс, посвященный созданию скульптуры из гипса. Этот курс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с объемными формами. Художница Дарья Рябченко поделится своим опытом и знаниями, чтобы помочь участникам освоить основные техники работы с гипсом.
Курс включает 5 занятий, на которых вы сможете воплотить в материале как абстрактные, так и фигуративные идеи. Дарья Рябченко научит вас создавать каркасы из проволоки и пенопласта, набирать форму фольгой и обрабатывать готовую скульптуру.
По окончании курса вы освоите технологию работы с гипсом и создадите интерьерную скульптуру, которая украсит ваше пространство и станет отражением вашего творчества.
Не упустите возможность погрузиться в мир скульптуры и открыть для себя новые горизонты творчества!