Курс по созданию скульптуры из гипса с Дарьей Рябченко в Красноярском музейном центре

Приглашаем всех желающих на авторский курс, посвященный созданию скульптуры из гипса. Этот курс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с объемными формами. Художница Дарья Рябченко поделится своим опытом и знаниями, чтобы помочь участникам освоить основные техники работы с гипсом.

Чему вы научитесь?

Основам работы с гипсом: научитесь правильно замешивать материал, контролировать его консистенцию и время схватывания.

Созданию каркасов: освоите работу с проволокой, пенопластом и фольгой для устойчивости формы.

Формованию гипса: узнаете, как придавать материалу нужные формы.

Качественной обработке скульптуры: получите навыки доведения работы до совершенства.

Созданию интерьерных объектов: создадите уникальные скульптуры для вашего интерьера.

Формат курса

Курс включает 5 занятий, на которых вы сможете воплотить в материале как абстрактные, так и фигуративные идеи. Дарья Рябченко научит вас создавать каркасы из проволоки и пенопласта, набирать форму фольгой и обрабатывать готовую скульптуру.

Результаты обучения

По окончании курса вы освоите технологию работы с гипсом и создадите интерьерную скульптуру, которая украсит ваше пространство и станет отражением вашего творчества.

Не упустите возможность погрузиться в мир скульптуры и открыть для себя новые горизонты творчества!