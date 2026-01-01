Оповещения от Киноафиши
Образовательный курс «Печатная графика: цветная линогравюра»

16+
Возраст 16+

О выставке

Курс по цветной линогравюре: от идеи до готовой работы

Приглашаем всех желающих на уникальный курс «Печатная графика: цветная линогравюра». Это отличная возможность освоить технику, которая сочетает в себе искусство и ручной труд.

Что такое линогравюра?

Линогравюра — это метод печатной графики, при котором изображение вырезается на линолеуме или полимерной основе с помощью штихелей. Затем доска покрывается краской, и под давлением печатного станка изображение переносится на бумагу. Эта техника позволяет создавать яркие и выразительные работы.

Особенности курса

Курс включает 7 встреч, которые пройдут по воскресеньям с 13:00 до 15:00. Участники пройдут весь путь: от первого наброска до готовой работы. Вы научитесь:

  • Точно совмещать цвета;
  • Работать с печатным станком;
  • Создавать сложные цветные отпечатки.

Почему стоит участвовать?

Этот курс — отличная возможность развить свои творческие способности и научиться новому. Линогравюра открывает широкий спектр возможностей для самовыражения, а уникальная техника создаёт неповторимые произведения искусства.

Записывайтесь на курс и создавайте свои собственные шедевры!

Апрель
Май
Июнь
26 апреля воскресенье
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 1050 ₽
3 мая воскресенье
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 1050 ₽
10 мая воскресенье
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 1050 ₽
17 мая воскресенье
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 1050 ₽
24 мая воскресенье
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 1050 ₽
31 мая воскресенье
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 1050 ₽
7 июня воскресенье
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 1050 ₽

