Курс по цветной линогравюре: от идеи до готовой работы

Приглашаем всех желающих на уникальный курс «Печатная графика: цветная линогравюра». Это отличная возможность освоить технику, которая сочетает в себе искусство и ручной труд.

Что такое линогравюра?

Линогравюра — это метод печатной графики, при котором изображение вырезается на линолеуме или полимерной основе с помощью штихелей. Затем доска покрывается краской, и под давлением печатного станка изображение переносится на бумагу. Эта техника позволяет создавать яркие и выразительные работы.

Особенности курса

Курс включает 7 встреч, которые пройдут по воскресеньям с 13:00 до 15:00. Участники пройдут весь путь: от первого наброска до готовой работы. Вы научитесь:

Точно совмещать цвета;

Работать с печатным станком;

Создавать сложные цветные отпечатки.

Почему стоит участвовать?

Этот курс — отличная возможность развить свои творческие способности и научиться новому. Линогравюра открывает широкий спектр возможностей для самовыражения, а уникальная техника создаёт неповторимые произведения искусства.

Записывайтесь на курс и создавайте свои собственные шедевры!