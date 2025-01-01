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Образовательный курс «Мастерская альтернативной печати»
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Образовательный курс «Мастерская альтернативной печати»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Курс "Мастерская альтернативной печати": погружение в мир цианотипии в Красноярском музейном центре

Приглашаем всех желающих освоить уникальную технику цианотипии на авторском курсе художницы Анастасии Безвершук. Этот курс подходит как для новичков, так и для профессионалов, желающих расширить свои творческие горизонты.

Что такое цианотипия?

Цианотипия — это фотографический процесс, основанный на использовании светочувствительных солей железа. При воздействии ультрафиолетового света создаются изображения в характерных синих тонах. Эта древняя техника продолжает вдохновлять современных художников благодаря своей эстетике и широким возможностям для экспериментов.

О курсе

Курс состоит из 7 занятий, в ходе которых участники познакомятся с различными аспектами цианотипии. Программа курса делится на 4 блока:

  1. Работа с растворами и подготовка материалов;
  2. Цианотипия на бумаге;
  3. Цианотипия на ткани;
  4. Цианотипия на стекле.

В результате занятий участники не только освоят технику, но и создадут собственные работы, экспериментируя с различными материалами и подходами.

Сертификат об окончании

По завершении курса каждому участнику будет выдан сертификат установленного образца, подтверждающий приобретенные навыки.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 9 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
19:00 от 6300 ₽

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