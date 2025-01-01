Курс по кураторству в Музейном центре «Площадь Мира»
Куратор в современном культурном поле — это не просто организатор выставок, а своеобразный «арт-универсал». Эта профессия требует сочетания навыков исследователя, продюсера, дипломата и интерпретатора художественных процессов. Предстоящий курс предлагает системный взгляд на эту многогранную профессию — от теоретических основ до практических инструментов работы в актуальной культурной среде.
Кому будет полезен курс?
- Начинающим кураторам, желающим понять логику профессии;
- Сотрудникам музеев и галерей, стремящимся к профессиональному росту;
- Художникам и представителям смежных творческих профессий, интересующимся кураторскими практиками.
Чему научатся участники?
- Основам кураторской работы: от разработки концепции до составления сметы и графика реализации проекта;
- Методам арт-анализа: выстраивать произведения искусства в экспозиционный нарратив;
- Работе с пространством: принципам размещения объектов и световых решений;
- Техникам написания сопроводительных текстов, этикеток и кураторских статей;
- Организационным процессам: согласованию с художниками, монтажу выставок и решению логистических задач.
Структура программы курса
Программа курса состоит из четырех блоков:
- История и теория современного искусства XX-XXI вв.;
- Философия;
- Арт-менеджмент;
- Кураторская практика.
Расписание занятий
Занятия проходят по средам и субботам с 1 октября по 20 декабря 2025 года.
Что получат участники?
По окончании курса участники получат комплексное представление о кураторской деятельности в современном художественном контексте. Выпускникам будет выдан сертификат установленного образца, подтверждающий освоение программы.
Преподаватели курса
- Оксана Будулак — куратор, арт-критик, искусствовед, заведующая кураторским сектором Музейного центра «Площадь Мира»;
- Сергей Ковалевский — куратор, музейный проектировщик, искусствовед, арт-директор Музейного центра «Площадь Мира»;
- Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета;
- Анна Андреева — искусствовед, куратор Музейного центра «Площадь Мира».
Место проведения
Музейный центр «Площадь Мира» (пл. Мира, 1), Кинозал.