Курс по кураторству в Музейном центре «Площадь Мира»

Куратор в современном культурном поле — это не просто организатор выставок, а своеобразный «арт-универсал». Эта профессия требует сочетания навыков исследователя, продюсера, дипломата и интерпретатора художественных процессов. Предстоящий курс предлагает системный взгляд на эту многогранную профессию — от теоретических основ до практических инструментов работы в актуальной культурной среде.

Кому будет полезен курс?

Начинающим кураторам, желающим понять логику профессии;

Сотрудникам музеев и галерей, стремящимся к профессиональному росту;

Художникам и представителям смежных творческих профессий, интересующимся кураторскими практиками.

Чему научатся участники?

Основам кураторской работы: от разработки концепции до составления сметы и графика реализации проекта;

Методам арт-анализа: выстраивать произведения искусства в экспозиционный нарратив;

Работе с пространством: принципам размещения объектов и световых решений;

Техникам написания сопроводительных текстов, этикеток и кураторских статей;

Организационным процессам: согласованию с художниками, монтажу выставок и решению логистических задач.

Структура программы курса

Программа курса состоит из четырех блоков:

История и теория современного искусства XX-XXI вв.; Философия; Арт-менеджмент; Кураторская практика.

Расписание занятий

Занятия проходят по средам и субботам с 1 октября по 20 декабря 2025 года.

Что получат участники?

По окончании курса участники получат комплексное представление о кураторской деятельности в современном художественном контексте. Выпускникам будет выдан сертификат установленного образца, подтверждающий освоение программы.

Преподаватели курса

Оксана Будулак — куратор, арт-критик, искусствовед, заведующая кураторским сектором Музейного центра «Площадь Мира»;

Сергей Ковалевский — куратор, музейный проектировщик, искусствовед, арт-директор Музейного центра «Площадь Мира»;

Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета;

Анна Андреева — искусствовед, куратор Музейного центра «Площадь Мира».

Место проведения

Музейный центр «Площадь Мира» (пл. Мира, 1), Кинозал.