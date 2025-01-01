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Образовательный курс «Куратор»
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Образовательный курс «Куратор»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Курс по кураторству в Музейном центре «Площадь Мира»

Куратор в современном культурном поле — это не просто организатор выставок, а своеобразный «арт-универсал». Эта профессия требует сочетания навыков исследователя, продюсера, дипломата и интерпретатора художественных процессов. Предстоящий курс предлагает системный взгляд на эту многогранную профессию — от теоретических основ до практических инструментов работы в актуальной культурной среде.

Кому будет полезен курс?

  • Начинающим кураторам, желающим понять логику профессии;
  • Сотрудникам музеев и галерей, стремящимся к профессиональному росту;
  • Художникам и представителям смежных творческих профессий, интересующимся кураторскими практиками.

Чему научатся участники?

  • Основам кураторской работы: от разработки концепции до составления сметы и графика реализации проекта;
  • Методам арт-анализа: выстраивать произведения искусства в экспозиционный нарратив;
  • Работе с пространством: принципам размещения объектов и световых решений;
  • Техникам написания сопроводительных текстов, этикеток и кураторских статей;
  • Организационным процессам: согласованию с художниками, монтажу выставок и решению логистических задач.

Структура программы курса

Программа курса состоит из четырех блоков:

  1. История и теория современного искусства XX-XXI вв.;
  2. Философия;
  3. Арт-менеджмент;
  4. Кураторская практика.

Расписание занятий

Занятия проходят по средам и субботам с 1 октября по 20 декабря 2025 года.

Что получат участники?

По окончании курса участники получат комплексное представление о кураторской деятельности в современном художественном контексте. Выпускникам будет выдан сертификат установленного образца, подтверждающий освоение программы.

Преподаватели курса

  • Оксана Будулак — куратор, арт-критик, искусствовед, заведующая кураторским сектором Музейного центра «Площадь Мира»;
  • Сергей Ковалевский — куратор, музейный проектировщик, искусствовед, арт-директор Музейного центра «Площадь Мира»;
  • Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета;
  • Анна Андреева — искусствовед, куратор Музейного центра «Площадь Мира».

Место проведения

Музейный центр «Площадь Мира» (пл. Мира, 1), Кинозал.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 1 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
19:00 от 6000 ₽

В ближайшие дни

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