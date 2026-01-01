Оповещения от Киноафиши
Образовательный курс «Культура звука»

16+
Возраст 16+

О выставке

Курс «Культура звука»: исследование звуковых пространств

Курс «Культура звука» предлагает уникальную возможность исследовать звук как современное искусство и экспериментальное пространство. Участники смогут сосредоточиться на вопросах природы звука: является ли он физической материей, шумом или средой обитания?

В рамках курса предусмотрено обучение мышлению звуком и созданию художественных работ на пересечении композиции, перформанса и инсталляции. Участники будут слушать и анализировать произведения — от авангардных манифестов XX века до современных практик полевых записей, нойза и саунд-арта.

Практические занятия

На практических уроках студенты освоят основные инструменты саунд-артиста. Это включает в себя редакторы для монтажа и создания звуковых коллажей, а также философию работы с модульными синтезаторами. Участники научатся воплощать свои звуковые идеи в увлекательные художественные высказывания.

Сертификат и расписание

По окончании курса будет выдан сертификат установленного образца. Занятия будут проходить 10 раз по средам с 19:00 до 20:30 с 1 апреля по 3 июня 2026 года.

Апрель
1 апреля среда
19:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 6500 ₽
8 апреля среда
19:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 6500 ₽

