Образовательный курс «Фотография: поиск визуального языка»
Образовательный курс «Фотография: поиск визуального языка»

12+
Возраст 12+

О выставке

Новый курс по фотографии: от основ до авторского видения

Курс «Фотография: поиск визуального языка» предлагает уникальную программу, ориентированную на развитие навыков фотографического видения. Участники смогут освоить технические основы фотографии, а также сформировать собственное художественное высказывание.

Что вас ждет на курсе

В рамках учебной программы студенты изучат:

  • принципы работы со светом и экспозицией;
  • законы композиции и цветовой гармонии;
  • разнообразные жанры фотографии — от натюрморта и портрета до репортажа и творческих экспериментов.

Ключевые особенности программы

Курс акцентирует внимание на развитии восприятия, что позволяет участникам сосредоточиться не только на технических сложностях оборудования, но и на поиске интересных сюжетов. Программа адаптирована как для работы с традиционными камерами, так и со смартфонами. Это делает обучение еще более доступным и позволяет каждому участнику находить свои уникальные стили и подходы.

Что вы получите в итоге

По окончании курса вы сформируете понимание основ фотографии и создадите собственные авторские работы, что станет отличной основой для дальнейшего творческого роста. Присоединяйтесь к курсу и развивайте свои навыки в мире фотографического искусства!

Купить билет на выставка Образовательный курс «Фотография: поиск визуального языка»

Апрель
Май
Июнь
26 апреля воскресенье
16:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 650 ₽
3 мая воскресенье
16:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 650 ₽
10 мая воскресенье
16:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 650 ₽
17 мая воскресенье
16:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 650 ₽
24 мая воскресенье
16:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 650 ₽
31 мая воскресенье
16:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 650 ₽
7 июня воскресенье
16:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 650 ₽
14 июня воскресенье
16:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 650 ₽

