Абонемент № 9. Образцовая классика в Мариинском театре

Приглашаем вас насладиться уникальной программой «Образцовая классика», которая пройдет в знаменитом Мариинском театре. В этот вечер выступят солисты и выпускники Международной Академии музыки Елены Образцовой, представляя яркое сочетание талантов и мастерства.

Исполнители

На сцене выступят выдающиеся солисты и молодые таланты, прошедшие обучение в Академии музыки, основанной известной певицей и педагогом Еленой Образцовой. Это уникальная возможность увидеть их на одной сцене и насладиться их художественным выражением.

В программе

В рамках концерта будет исполнена вокальная музыка как русских, так и зарубежных композиторов. Вы сможете услышать как классические хиты, так и менее известные произведения, которые достойны внимания. Программа включает в себя самые разнообразные жанры и стили, что позволит каждому зрителю найти что-то близкое своему сердцу.

Не упустите шанс стать частью этого культурного события и погрузиться в мир музыки и эмоций, создаваемых талантливыми исполнителями. Билеты на спектакль уже в продаже!