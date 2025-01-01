Обнаженная правда: эволюция женского образа в искусстве. Лекция в Dry & Wet

Приглашаем вас на заключительную лекцию из цикла искусствоведа Натальи Лавреновой, которая состоится 8 августа в 19:30. Это будет увлекательное путешествие по историческим эпохам, раскрывающее секреты меняющихся канонов женской красоты.

Лекция охватит такие важные периоды, как:

Древний Египет

Античность

Средневековье

Ренессанс

Модерн

Современность

На примере мировых шедевров мы проследим, кем вдохновлялись художники и кто для них являлся идеалом. Главное, на основе опыта прошлого мы попытаемся ответить на вопрос о том, каковы каноны красоты современности и как на них влияют социальные сети и современная культура.

Уникальные авторские коктейли

Наше повествование дополнит уникальная коллекция авторских коктейлей Dry & Wet, полных страсти и пикантных нот. Это станет восхитительным аккомпанементом к обсуждаемым темам лекции.

Обратите внимание: вход строго по билетам!

📍 Ждём вас в баре «Dry & Wet», расположенном по адресу: Тверская, 27, стр. 1.