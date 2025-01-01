Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Образ женщины в искусстве. Лекция Натальи Лавреновой
Билеты от 2000₽
Киноафиша Образ женщины в искусстве. Лекция Натальи Лавреновой

Образ женщины в искусстве. Лекция Натальи Лавреновой

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Обнаженная правда: эволюция женского образа в искусстве. Лекция в Dry & Wet

Приглашаем вас на заключительную лекцию из цикла искусствоведа Натальи Лавреновой, которая состоится 8 августа в 19:30. Это будет увлекательное путешествие по историческим эпохам, раскрывающее секреты меняющихся канонов женской красоты.

Лекция охватит такие важные периоды, как:

  • Древний Египет
  • Античность
  • Средневековье
  • Ренессанс
  • Модерн
  • Современность

На примере мировых шедевров мы проследим, кем вдохновлялись художники и кто для них являлся идеалом. Главное, на основе опыта прошлого мы попытаемся ответить на вопрос о том, каковы каноны красоты современности и как на них влияют социальные сети и современная культура.

Уникальные авторские коктейли

Наше повествование дополнит уникальная коллекция авторских коктейлей Dry & Wet, полных страсти и пикантных нот. Это станет восхитительным аккомпанементом к обсуждаемым темам лекции.

Обратите внимание: вход строго по билетам!

📍 Ждём вас в баре «Dry & Wet», расположенном по адресу: Тверская, 27, стр. 1.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Dry & Wet Москва, Тверская, 27, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
25 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 2100 ₽
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
27 августа в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 4500 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
23 сентября в 10:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше