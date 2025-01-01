Меню
Образ Востока в искусстве XIX века
Образ Востока в искусстве XIX века

16+
О выставке

Исследование Востока в искусстве: лекция Дарьи Мартыновой

Существует два способа представления Востока в искусстве: воображаемый Восток и реальный Восток. Первый образ формируется на основе рассказов и сказок, тогда как второй основывается на описаниях путешественников и ученых.

Воображаемый Восток, яркий и страстный, стал одним из вымышленных «идеальных» и зачастую порочных миров романтического искусства. Эти миры часто противопоставляются обыденной действительности и создают уникальную атмосферу, способную завораживать зрителей.

На предстоящей лекции Дарьи Мартыновой мы подробно рассмотрим, как европейские художники демонстрировали Восток в своих работах — от Китая до Индии. Вы сможете узнать о ключевых художественных направлениях и о том, как они влияли на восприятие восточной культуры в Европе.

О лекторе

Дарья Мартынова — кандидат искусствоведения и старший преподаватель Института истории СПбГУ. Она является лекторами и автором книг по истории искусства, что позволяет ей глубже анализировать культурные контексты и творческое наследие разных эпох.

Не упустите возможность погрузиться в увлекательный мир восточной aesthetics и расширить свои знания об искусстве. Мы ждем вас на лекции!

Январь
22 января четверг
19:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 450 ₽

