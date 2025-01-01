Меню
Обратная сторона медали
Киноафиша Обратная сторона медали

Спектакль Обратная сторона медали

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

«Обратная сторона медали» по одноимённой пьесе Флориана Зеллера

«Обратная сторона медали» — это спектакль о тайне и том, что скрыто от глаз. Даниэль и Изабель создают образ «идеальной пары», но их отношения зашли в тупик: у каждого из них своя жизнь. Тем не менее, возможно, они всё ещё любят друг друга. Как говорится, семейная жизнь — это работа.

О чем спектакль

В спектакле зрители услышат не только остроумные диалоги персонажей, но и их внутренние мысли, которые часто противоречат сказанному. На первый взгляд, «Обратная сторона медали» может показаться лёгкой французской комедией, написанной автором сценария к оскароносному фильму «Отец» с Энтони Хопкинсом, но на самом деле всё гораздо сложнее.

Ребусы Зеллера

Режиссёр Эльдар Трамов отмечает, что автор пьесы находится на грани гениальности. В его текстах содержатся ребусы, и если читать пьесу поверхностно, не вникая в её суть, можно получить искажённое представление о происходящем, принимая её за «бульварную» комедию.

Драматургия современной жизни

Во время пандемии, когда люди были вынуждены долго оставаться в замкнутом пространстве, произошли многочисленные разводы и трагедии. Люди, говоря слова любви, не могут ощутить настоящую связь с тем, кто рядом. В спектакле раскрывается эта непростая динамика отношений, где любовь оказывается далека от реальности повседневной жизни.

Режиссер
Эльдар Трамов
В ролях
Евгений Князев
Яна Соболевская
Игорь Карташев
Ася Домская
Светлана Йозефий

Расписание

19 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1400 ₽
31 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1400 ₽

Фотографии

Обратная сторона медали Обратная сторона медали Обратная сторона медали Обратная сторона медали Обратная сторона медали Обратная сторона медали

