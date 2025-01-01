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Билеты от 1000₽
Киноафиша OboeInfinity

OboeInfinity

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
28 июля в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
А. Вивальди «Времена года». Шедевры барокко
6+
Классическая музыка
А. Вивальди «Времена года». Шедевры барокко
24 сентября в 19:00 Соборная палата
от 800 ₽
16+
Классическая музыка
Фантазии на темы Моцарта и Паганини
11 августа в 18:00 МССМШ им. Гнесиных
от 1000 ₽
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