Обнаженное танго
Киноафиша Обнаженное танго

Спектакль Обнаженное танго

Постановка
Омский музыкальный театр 16+
Продолжительность 110 минут
Возраст 16+

О спектакле

«Обнаженное танго» в Омском государственном музыкальном театре

Не упустите возможность увидеть спектакль «Обнаженное танго» в Омском государственном музыкальном театре. Это захватывающая история, пронизанная темами любви, страсти, предательства и мести.

Сюжет спектакля

По сюжету, главарь банды гангстеров Родриго находит сироту Марию среди ненужных вещей на свалке. Покоренный ее красотой, он решает забрать её с собой, чтобы использовать в своих интересах. Однако вскоре девушка встречает романтичного и обаятельного Фернандо, между ними вспыхивает любовь. Эта ситуация приводит к бурным событиям, полным эмоций и напряженности.

Тема и атмосфера

Танго в спектакле становится символом обнаженной души и страсти, отражая сложность людских судеб. Каждое движение наполнено переживаниями и неожиданными поворотами, которые не оставят зрителей равнодушными.

Творческий коллектив

Либретто спектакля написали Надежда Калинина и Дарья Модзалевская. Музыкальное сопровождение представлено в записи, что позволяет сосредоточиться на эмоциональном восприятии. Премьера состоялась 22 апреля 2011 года и с тех пор спектакль завоевал симпатии зрителей.

Если вы любите драматические истории с яркими персонажами и захватывающим сюжетом, «Обнаженное танго» — это то, что вам обязательно стоит увидеть.

Купить билет на спектакль Обнаженное танго

Февраль
8 февраля воскресенье
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

