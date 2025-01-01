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Обмани комиков
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Обмани комиков

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Обмани Комиков»: новое шоу в StandUp Spot

Приглашаем вас на уникальное шоу «Обмани Комиков», которое пройдет в StandUp Spot. Это незабываемое мероприятие объединяет комедию и элементы экстрасенсорики, обещая множество неожиданных поворотов!

О чем шоу?

На сцене наши талантливые комики будут проверять свои экстрасенсорные способности. Зрители расскажут самые невероятные истории из своей жизни, а комикам предстоит угадать, правда это или вымысел. С помощью наводящих вопросов и немного магии они постараются разгадать тайну каждой из рассказанных историй.

Как это работает?

Зрители делятся своими историями, а комики, полагаясь на интуицию и чувство юмора, пытаются определить, насколько правдоподобны эти рассказы. Это отличная возможность не только повеселиться, но и увидеть, как комики реагируют на неожиданные ситуации. Каждый рассказ может стать началом нового шутливого диалога между сценой и залом!

Интересные факты

  • Шоу «Обмани Комиков» — это не только развлечение, но и психологический эксперимент, который позволит зрителям взглянуть на свои собственные истории с новой стороны.
  • StandUp Spot славится своими оригинальными программами, и это шоу — не исключение. Оно сочетает в себе элементы интерактивности и комедии.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего проекта! Приходите, делитесь своими историями и смотрите, как комики справляются с вызовом. Ожидаем вас в StandUp Spot!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 июля
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 300 ₽

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