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Обломов
Билеты от 500₽
Киноафиша Обломов

Спектакль Обломов

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Анджей Бубень
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Обломов»: новое прочтение классики от Анджея Бубеня

Роман Ивана Гончарова «Обломов» — одно из самых известных и спорных произведений русской литературы. Более 150 лет вокруг романа и его героя Ильи Ильича Обломова ведутся жаркие споры. У каждого читателя и зрителя свой Обломов: кто-то видит в нём лишь лентяя и прожигателя жизни, а кто-то пытается понять его внутренний мир. Не случайно к этому образу постоянно обращаются в кино и театре.

Новая интерпретация Анджея Бубеня

Режиссёр из Санкт-Петербурга Анджей Бубень представил на Волковской сцене своё прочтение великого романа. Для него Обломов — не просто лентяй и лежебока, а человек, который ищет смысл жизни и пытается сохранить себя. Режиссёр приглашает зрителей задуматься о судьбе Обломова и попытаться понять мотивы его поступков.

Глубокие размышления и многомерный язык

Спектакль не даёт готовых ответов и не предлагает простых решений. Постановщики используют многомерный, пластический сценический язык, отражающий диалог эпох и культур — от Возрождения до наших дней. Эта работа является глубоким размышлением о том, как жить и насколько возможно быть «целостным человеком» в современном мире.

Актёры и команда постановки

В спектакле «Обломов» заняты любимые зрителями актёры Волковского театра. Декорации и костюмы разработал художник Оганес Айрапетян, а музыку написал композитор Глеб Колядин, который также работал с Бубенем над спектаклем «Отцы и дети».

Огромный успех предыдущих работ

В апреле 2021 года в Волковском театре Анджей Бубень поставил спектакль «Отцы и дети» по роману И.С. Тургенева. Этот спектакль стал значимым событием в театральной жизни не только Ярославля, но и был с успехом представлен на фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге, а также получил федеральную премию «Звезда “Театрала”».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 500 ₽

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