Обломов. Теперь или никогда!
Киноафиша Обломов. Теперь или никогда!

Спектакль Обломов. Теперь или никогда!

12+
Режиссер Олег Иркабаев-Этайн
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «Обломов»: Погружение в душевный мир героя

Роман «Обломов» стал знаковым произведением в русской литературе и вызвал немало споров среди критиков. Одни утверждают, что обломовщина символизирует косность России, показанную через образ главного героя, который надолго застрял в состоянии инерции и апатии. Другие же, более философские умы, рассматривают роман как глубокое осмысление русского национального характера и нравственного пути, который противостоит стремительному прогрессу.

Спектакль обещает быть не только захватывающим, но и познавательным. Зрители смогут соприкоснуться с тонким психологическим рисунком и душевной глубиной персонажа. Особое внимание будет уделено мягкому юмору и лиризму автора, которые придают произведению уникальную атмосферу.

Уникальная интерпретация

Театральная адаптация романа будет включать свежий взгляд на классическую историю. Постановка перенесет зрителей в мир, где личные переживания обломова переплетаются с актуальными темами современности. Это создаст возможность для нового осмысления проблем, знакомых каждому.

Исторические контексты

«Обломов» был написан в 1859 году Иваном Гончаровым и стал отражением жизни и культуры той эпохи. Привнося в спектакль исторические детали, создатели придают дополнительную глубину действию и персонажам.

Не упустите возможность!

Не пропустите уникальную возможность увидеть этот спектакль, который предлагает зрителям не только развлечение, но и богатую пищу для размышлений. Погрузитесь вместе с нами в мир обломовщины, где каждый найдет что-то близкое и родное.

14 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
12:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽

