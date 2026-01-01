Спектакль Облачный полк

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 12+
Продолжительность 110 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Облачный полк»: в память о войне

В Нижегородском ТЮЗе пройдет театральная постановка по мотивам романа Эдуарда Веркина, которую подготовил Иван Пачин в роли режиссера и драматурга. Спектакль расскажет историю пожилого ветерана, размышляющего о своем прошлом в партизанском отряде 1943 года.

О сюжете

В центре внимания — история-воспоминание о юном бойце Мите и его друзьях, закаленных в суровых буднях войны. Зрители станут свидетелями множества моментов: жарких шуток и горьких потерь, надежд юных бойцов и трудных выборов, стоящих перед ними. Это не пафосное изображение войны, а ее настоящая, повседневная жизнь. В лесах сражаются подростки, такие как остроумный Саныч, верящий в свою неуязвимость, строгий командир Глебов и юная Алевтина, чье сердце разрывается между двумя возлюбленными — Санычем и уверенным в себе Ковальцом.

Драматургия и визуальные решения

Спектакль захватит зрителя частыми вспышками опасных вылазок и моментами редкого покоя. Здесь будет место первой влюбленности, мужскому соперничеству и даже вымениванию шоколада у немецких солдат. Итог каждого дня подчеркивается образом картины Ефима Чистякова «Облачный полк», на которой павшие остаются в строю, что заставляет задуматься о цене победы и глубине человеческой памяти.

Команда спектакля

  • Режиссер-постановщик — Иван Пачин
  • Драматург — Иван Пачин
  • Художник по костюмам — Елизавета Холмушина
  • Художник-сценограф — Александра Холмушина
  • Художник по свету — Максим Греллер
  • Видеохудожник — Ксения Вороненко
  • Хореограф — Андрей Вороненко
  • Консультант — Ольга Галицкая

«Облачный полк» — это не просто спектакль, а глубокое размышление о том, как рождаются легенды и какой ценой достается победа. Приглашаем всех, кто интересуется историей и значением человеческой памяти, на эту важную постановку!

Июнь
12 июня пятница
18:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 400 ₽

