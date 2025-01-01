Облачные сказки: спектакль Сергея Аронина для детей и взрослых

Облака меняют форму: вот по небу пробежала лисичка, вот проскакал заяц, а за ним, жужжа крыльями, пролетела оса. Может, так они рассказывают нам сказки? Эти белые пушистые небожители высоко сидят, далеко глядят и хорошо слышат. Например, слышали ли вы про муху, что обнаружила в себе талант к опере? Ее ждали гастроли, поклонники, модные наряды, но это еще не все.

Спектакль для всей семьи

«Облачные сказки» — спектакль Сергея Аронина, созданный как для детей, так и для взрослых. Маленькие зрители и их родители смогут увидеть и услышать невероятные истории, которые могут сопровождать нас на пути к мечте.

Что вас ждет на спектакле?

Каждый найдет для себя важные мысли и повод для размышлений. Возраст не имеет значения: вам уже не 20 или вот-вот будет 5 — это не важно. Главное, что получение заряда позитива, самосозерцания и удовольствия гарантировано!

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Облачные сказки» и погрузитесь в мир волшебства и вдохновения. Это шанс увидеть, как облака могут рассказывать сказки, а также прочувствовать важность мечты в нашей жизни.