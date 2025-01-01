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Облачные клоуны
Билеты от 700₽
Киноафиша Облачные клоуны

Спектакль Облачные клоуны

0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Доброе новогоднее цирковое представление

Самое доброе и волшебное новогоднее цирковое представление с облачными клоунами, которые попадают в сказочные приключения. В программе — смехотворные клоунские номера, захватывающая акробатика и магические фокусы, которые по-настоящему удивят зрителей. Клоуны, вместе с Дед Морозом, будут украшать свой облачный мир, устраивать озорные шалости и карнавальные игры, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Особенности представления
Кульминацией праздника станет появление дракона — настоящего символа Нового года, который завершит это чудесное цирковое шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽

В других городах

Сочи, 18 августа
Санаторий «Южное взморье» Сочи, Калинина, 1
20:00 от 1300 ₽
Сочи, 20 августа
Лазаревский центр национальных культур Сочи, Победы, 28
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