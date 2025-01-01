Спектакль Облачные клоуны

Доброе новогоднее цирковое представление

Самое доброе и волшебное новогоднее цирковое представление с облачными клоунами, которые попадают в сказочные приключения. В программе — смехотворные клоунские номера, захватывающая акробатика и магические фокусы, которые по-настоящему удивят зрителей. Клоуны, вместе с Дед Морозом, будут украшать свой облачный мир, устраивать озорные шалости и карнавальные игры, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Особенности представления

Кульминацией праздника станет появление дракона — настоящего символа Нового года, который завершит это чудесное цирковое шоу!