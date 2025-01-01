Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Облачные клоуны. Новогоднее шоу «Сны Снегурочки»
Киноафиша Облачные клоуны. Новогоднее шоу «Сны Снегурочки»

Спектакль Облачные клоуны. Новогоднее шоу «Сны Снегурочки»

0+
Возраст 0+

О спектакле

Шоу «Облачные клоуны» с программой «Сны Снегурочки» в Зимнем театре Сочи

Московский театр «Мир Лиц» радует зрителей новым обновленным шоу «Облачные клоуны» с волшебной программой «Сны Снегурочки». Эта трогательная сказка перенесет вас в беззаботное детство, наполняя вечер радостью и смехом.

Искренность и доброта на сцене

Выступления «Облачных клоунов» отличаются искренностью и добротой. Каждое представление создает особую атмосферу, способную поднять настроение и сделать ваш вечер незабываемым.

Международный успех

Шоу «Облачные клоуны» входит в топ-100 лучших цирковых программ мира. Оно уже завоевало популярность в Израиле, Китае, на Кипре и, конечно же, в России. Это свидетельствует о высоком уровне искусства и большую любовь зрителей к этому жанру.

Эмоции без слов

Каждое движение, каждый взгляд и выражение лица «Облачных клоунов» рассказывают историю без единого слова, но с огромной эмоциональной силой. Такое представление станет настоящим праздником для всей семьи.

Не упустите шанс посетить этот уникальный спектакль и насладиться атмосферой радости и волшебства!

Купить билет на спектакль Облачные клоуны. Новогоднее шоу «Сны Снегурочки»

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
12:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1200 ₽
4 января воскресенье
12:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1200 ₽

Фотографии

Облачные клоуны. Новогоднее шоу «Сны Снегурочки» Облачные клоуны. Новогоднее шоу «Сны Снегурочки» Облачные клоуны. Новогоднее шоу «Сны Снегурочки»

В ближайшие дни

Барбоскины цирк
0+
Детский Цирк
Барбоскины цирк
13 февраля в 18:00 РДК «Адлер»
от 800 ₽
Щелкунчик
0+
Балет
Щелкунчик
22 декабря в 19:00 Зимний театр
от 1700 ₽
Щелкунчик
6+
Балет Детский
Щелкунчик
7 января в 16:00 Летний театр
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше