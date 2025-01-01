Спектакль ОБЭРИУ поп-концерт

Обэриу поп концерт: поэзия в сопровождении музыки в Краснодаре

В предстоящем обэриу поп концерте зрителей ждет уникальное сочетание поэзии и музыки. Борис Павлович, известный поэт и артист, представит тексты выдающихся авторов авангардного направления, таких как Даниил Хармс и Николай Заболоцкий. Эти имена олицетворяют дух обэриутов — движения, которое привнесло в русскую литературу avant-garde и абсурд.

Музыкальное сопровождение от ILLUMINATED FACES

К выступлению приедет группа ILLUMINATED FACES, возглавляемая композитором Романом Цепелевым. Их музыкальное оформление создаст особую атмосферу, дополняя поэтические строки глубокими и запоминающимися мелодиями.

Таланты краснодарской сцены

Концерт состоится с участием ярких исполнителей из Краснодара: Дарьи Жениховой, Аллы Мосоловой, Ивана Пономарева и Елизаветы Шейко. Каждый из них привнесет что-то свое, придавая уникальный оттенок выступлению и позволяя зрителям увидеть поэзию в новом свете.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного уикенда, окунувшись в абсурдный и поэтичный мир обэриутов. Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и поэзии.