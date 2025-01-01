Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ОБЭРИУ поп-концерт
Киноафиша ОБЭРИУ поп-концерт

Спектакль ОБЭРИУ поп-концерт

Постановка
Один театр 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Обэриу поп концерт: поэзия в сопровождении музыки в Краснодаре

В предстоящем обэриу поп концерте зрителей ждет уникальное сочетание поэзии и музыки. Борис Павлович, известный поэт и артист, представит тексты выдающихся авторов авангардного направления, таких как Даниил Хармс и Николай Заболоцкий. Эти имена олицетворяют дух обэриутов — движения, которое привнесло в русскую литературу avant-garde и абсурд.

Музыкальное сопровождение от ILLUMINATED FACES

К выступлению приедет группа ILLUMINATED FACES, возглавляемая композитором Романом Цепелевым. Их музыкальное оформление создаст особую атмосферу, дополняя поэтические строки глубокими и запоминающимися мелодиями.

Таланты краснодарской сцены

Концерт состоится с участием ярких исполнителей из Краснодара: Дарьи Жениховой, Аллы Мосоловой, Ивана Пономарева и Елизаветы Шейко. Каждый из них привнесет что-то свое, придавая уникальный оттенок выступлению и позволяя зрителям увидеть поэзию в новом свете.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного уикенда, окунувшись в абсурдный и поэтичный мир обэриутов. Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и поэзии.

В ролях
Борис Павлович

Купить билет на спектакль ОБЭРИУ поп-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
1 ноября суббота
19:30
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Параллели
18+
Пластический
Параллели
10 октября в 20:30 Один театр
от 900 ₽
Примадонны
18+
Комедия
Примадонны
25 октября в 17:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Золотая антилопа
6+
Детский
Золотая антилопа
15 декабря в 16:00 Новый театр кукол
от 750 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше