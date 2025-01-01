Меню
Обед для грешников
Спектакль Обед для грешников

16+
Спектакль «Обед для грешников» в Челябинске

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Обед для грешников», который обещает подарить зрителям множество удивительных моментов и неожиданных поворотов сюжета. Это произведение рассказывает о непростой ситуации, с которой сталкивается молодой директор лондонского офиса транснациональной компании.

Сюжетная линия

Главный герой готовится к важным переговорам с американским боссом, придерживающимся строгих моральных принципов. Кроме того, он сталкивается с личными проблемами: его возлюбленная, ожидая предложения руки и сердца, отказывается воссоздавать образ супруги и решает покинуть его. В разгар этой драмы становится очевидно, что кто-то должен сыграть роль жены, и на это изначально соглашается только домработница, значительно старше по возрасту.

Неожиданные повороты

Когда босс с женой приходят в гости, всё кажется под контролем, но вскоре события принимают неожиданный поворот. Вернувшиеся, раскаявшиеся подруга и секретарша готовы помочь, что создаёт комичную и напряжённую ситуацию. Это столкновение разных характеров, возрастов и моральных норм делает спектакль по-настоящему уникальным.

Стоит посмотреть

Спектакль затрагивает темы морали, ответственности и человеческих отношений, заставляя зрителей размышлять о принимаемых решениях. «Обед для грешников» — это не только комедия положений, но и глубокая драма, драматургия которой заслуживает особого внимания.

Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене Челябинска!

Игорь Сергеев
Сергей Рубеко
Мария Кононова
Александра Прокофьева
Владимир Долинский
Дмитрий Мазуров
Апрель
28 апреля вторник
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 2100 ₽

