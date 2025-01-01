Меню
Обед для грешников
Билеты от 1000₽
Киноафиша Обед для грешников

Спектакль Обед для грешников

Антреприза по пьесе выдающегося британского радиодраматурга
Постановка
Театр «Русская песня». Основная сцена 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Семейные интриги в в блистательной комедии с неожиданным поворотом сюжета

В центре сюжета нового спектакля — молодой директор лондонского офиса транснациональной компании, столкнувшийся с непростой ситуацией. На переговорах его ожидает американский босс, стесняющийся в моральных принципах. Все подчиненные, не состоящие в законном браке, подвергаются риску увольнения.

Главный герой приглашает свою возлюбленную, которая давно ждет предложения, но она отказывается участвовать в обмане, что приводит к скандалу и её уходу. Перед директором встает сложная задача: кто же сыграет роль его жены? Верная секретарша отклоняет предложение, в то время как домработница, значительно старше по возрасту, соглашается принять на себя эту роль.

Неожиданные повороты сюжета

Все идет по плану, когда босс и его «жена» пришли в гости, и казалось бы, ничто не предвещает беды. Однако вскоре неожиданные гости — раскаявшаяся подруга и решивший помочь секретарь — добавляют в ситуацию новые интриги. На протяжении спектакля зрители будут наблюдать, как мелкие обманщики умело манипулируют реальностью, создавая комические и порой драматические ситуации.

Интересные факты о спектакле

Разработка сценария опирается на классические элементы комедии ситуации и затрагивает важные темы человеческих отношений и морали. Участие опытных актеров придает спектаклю особую искренность, а динамичное направление действия удерживает внимание зрителей от начала до конца.

Эта театральная работа станет отличной возможностью поразмышлять о том, как порой мы создаем идеализированные образы и что стоит за масками, которые носим в повседневной жизни.

Режиссер
Игорь Сергеев
В ролях
Татьяна Кравченко
Владимир Долинский
Дмитрий Мазуров
Александра Прокофьева
Мария Кононова

Купить билет на спектакль Обед для грешников

Помощь с билетами
Февраль
11 февраля среда
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽

Фотографии

Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников

