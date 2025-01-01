Меню
Обед для грешников
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
О концерте/спектакле

Спектакль «Обед для грешников» в Красноярске

В Красноярском театре готовится к показу комедия «Обед для грешников». Этот спектакль представляет собой интересное сочетание остроты сценария и напряженной атмосферы, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Сюжет

Главный герой - молодой директор лондонского офиса транснациональной компании, сталкивается с серьезной проблемой: на переговоры приезжает его американский босс, строго следующий моральным принципам. Все подчиненные, не состоящие в законном браке, подлежат немедленному увольнению.

Возлюбленная нашего героя, давно ожидающая предложения руки и сердца, отказывает ему в просьбе изобразить супругу. Её уход сопровождается скандалом, и теперь кто-то должен сыграть роль жены. Верная секретарша оказывается в затруднительном положении, и лишь домработница, значительно старше по возрасту, соглашается исполнить эту роль.

Неожиданности на ужине

В напряженной обстановке Босс и его «жена» приходят в гости. Ситуация развивается так, что всё предвещает успешный ужин, но внезапно возвращаются и раскаявшаяся подруга, и секретарь, решившие прийти на помощь. Этот неожиданный поворот событий обещает множество комических и драматических моментов.

Не упустите возможность

«Обед для грешников» сочетает в себе комедийные элементы с глубокими жизненными конфликтами, что делает его идеальным выбором для вечернего досуга. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене!

Режиссер
Игорь Сергеев
В ролях
Татьяна Кравченко
Владимир Долинский
Дмитрий Мазуров
Александра Прокофьева
Мария Кононова

Февраль
8 февраля воскресенье
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1500 ₽

