Спектакль Обед для грешников

У молодого директора лондонского офиса транснациональной компании возникает серьезная проблема. Его американский босс, придерживающийся строгих моральных принципов, прибывает на переговоры, и всех подчиненных, не находящихся в законном браке, он увольняет без промедления. Возлюбленная нашего героя, ожидавшая предложения руки и сердца, отказывается изображать его супругу и уходит со скандалом.
В этой непростой ситуации кто-то должен сыграть роль жены. Верная секретарша сталкивается с непреодолимыми препятствиями, и лишь домработница, старше героя почти в два раза, соглашается на эту авантюру. В доме все готово к встрече, и ничто не предвещает провала. Но неожиданно возвращаются раскаявшаяся возлюбленная и секретарь, которые решают прийти на помощь.
Игорь Сергеев
120 минут
Не пропустите эту комедию положений, полную неожиданных поворотов и гимна человеческим отношениям.