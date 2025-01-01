Меню
Обед для грешников
Киноафиша Обед для грешников

Спектакль Обед для грешников

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Обед для грешников» в Екатеринбурге

У молодого директора лондонского офиса транснациональной компании возникает серьезная проблема. Его американский босс, придерживающийся строгих моральных принципов, прибывает на переговоры, и всех подчиненных, не находящихся в законном браке, он увольняет без промедления. Возлюбленная нашего героя, ожидавшая предложения руки и сердца, отказывается изображать его супругу и уходит со скандалом.

В этой непростой ситуации кто-то должен сыграть роль жены. Верная секретарша сталкивается с непреодолимыми препятствиями, и лишь домработница, старше героя почти в два раза, соглашается на эту авантюру. В доме все готово к встрече, и ничто не предвещает провала. Но неожиданно возвращаются раскаявшаяся возлюбленная и секретарь, которые решают прийти на помощь.

В ролях

  • Сергей Рубеко
  • Мария Кононова
  • Александра Прокофьева
  • Владимир Долинский
  • Дмитрий Мазуров
  • Светлана Лаккай
  • Вадим Медведев
  • Анастасия Савицкая
  • Татьяна Кравченко

Режиссёр

Игорь Сергеев

Продолжительность

120 минут

Не пропустите эту комедию положений, полную неожиданных поворотов и гимна человеческим отношениям.

Купить билет на спектакль Обед для грешников

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
27 апреля понедельник
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

