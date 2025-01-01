Спектакль «Обед для грешников» в Екатеринбурге

У молодого директора лондонского офиса транснациональной компании возникает серьезная проблема. Его американский босс, придерживающийся строгих моральных принципов, прибывает на переговоры, и всех подчиненных, не находящихся в законном браке, он увольняет без промедления. Возлюбленная нашего героя, ожидавшая предложения руки и сердца, отказывается изображать его супругу и уходит со скандалом.

В этой непростой ситуации кто-то должен сыграть роль жены. Верная секретарша сталкивается с непреодолимыми препятствиями, и лишь домработница, старше героя почти в два раза, соглашается на эту авантюру. В доме все готово к встрече, и ничто не предвещает провала. Но неожиданно возвращаются раскаявшаяся возлюбленная и секретарь, которые решают прийти на помощь.

В ролях

Сергей Рубеко

Мария Кононова

Александра Прокофьева

Владимир Долинский

Дмитрий Мазуров

Светлана Лаккай

Вадим Медведев

Анастасия Савицкая

Татьяна Кравченко

Режиссёр

Игорь Сергеев

Продолжительность

120 минут

Не пропустите эту комедию положений, полную неожиданных поворотов и гимна человеческим отношениям.