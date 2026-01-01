Оповещения от Киноафиши
Обе-Рек. 22 года группе
Обе-Рек. 22 года группе

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальная ностальгия с группой Обе-Рек в Казани

Группа Обе-Рек готовит для своих поклонников незабываемый концерт, посвященный важной дате в своей карьере. В этот вечер на сцене прозвучат все главные хиты, которые звучали в течение двух десятилетий.

В программе вы найдете самые важные песни, знакомые каждому. Некоторые из них стали звуковым сопровождением вашей юности, другие — неотъемлемой частью жизни сейчас. Для каждого возраста, для каждого вопроса и ситуации — у обе-Рек есть свой идеальный саундтрек. Это шанс насладиться музыкой, которая росла и менялась вместе с вами.

Приходите получить свою дозу ностальгии и ощутить тот особенный кайф от совместного исполнения любимых песен с залом. Хиты, которые вы знаете наизусть, ждут вас!

Апрель
18 апреля суббота
19:00
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
от 1300 ₽

