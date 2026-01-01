Обе-Рек. 22 года группе

Концерт группы Обе-Рек в Воронеже

В Воронеже пройдет яркий концерт группы Обе-Рек, посвященный 22-летию их музыкальной карьеры. В программе — все главные хиты за два десятилетия, которые поразят сердца поклонников своей ностальгией и актуальностью.

Музыка на любой вкус

Концерт порадует поклонников как старыми, полюбившимися композициями, так и новыми треками, которые уже успели завоевать популярность. Каждый сможет найти что-то близкое для себя — от давних хитов до современных мелодий, которые отражают актуальные эмоции и переживания.

Особая атмосфера

Приходите, чтобы разделить с другими любителями музыки не только воспоминания, но и уникальную атмосферу единства — возможность спеть вместе с залом песни, которые знакомы наизусть. Это идеальный вечер для всех, кто ценит музыку, связанную с личными моментами жизни.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте группы Обе-Рек!