Спектакль О женщины, женщины!

Спектакль по мотивам Чехова

Приглашаем вас на ироничный и легкий спектакль, созданный по мотивам рассказов классика мировой литературы — Антона Павловича Чехова. Это постановка о женщинах: таких разных, очаровательных и непредсказуемых.

Женская природа в фокусе

Как известно, судить о душе, характере и поступках женщин по мужским меркам так же немыслимо, как измерять длину в килограммах. Женщины, будучи умными и практичными, нередко отвергают обычную логику, противопоставляя ей нечто совершенно непостижимое. Именно в этом и кроется прелесть, загадка и бездна юмора!

Мастера театра на сцене

В спектакле предстанут многочисленные женские образы, созданные лауреатами всероссийских конкурсов и международного фестиваля театрального профессионального искусства «Фестиваль. Лето. Чехов».

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление, полное иронии и обаяния!