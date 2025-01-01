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О женщины, женщины!
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Спектакль О женщины, женщины!

Постановка
Мой театр 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам Чехова

Приглашаем вас на ироничный и легкий спектакль, созданный по мотивам рассказов классика мировой литературы — Антона Павловича Чехова. Это постановка о женщинах: таких разных, очаровательных и непредсказуемых.

Женская природа в фокусе

Как известно, судить о душе, характере и поступках женщин по мужским меркам так же немыслимо, как измерять длину в килограммах. Женщины, будучи умными и практичными, нередко отвергают обычную логику, противопоставляя ей нечто совершенно непостижимое. Именно в этом и кроется прелесть, загадка и бездна юмора!

Мастера театра на сцене

В спектакле предстанут многочисленные женские образы, созданные лауреатами всероссийских конкурсов и международного фестиваля театрального профессионального искусства «Фестиваль. Лето. Чехов».

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление, полное иронии и обаяния!

Режиссер
Ярослава Карпова
В ролях
Оксана Бычкова
Екатерина Осокина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 августа
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
18:00 от 800 ₽
Новосибирск, 5 сентября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
19:00 от 800 ₽
Новосибирск, 27 сентября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
18:00 от 800 ₽
Новосибирск, 18 октября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
18:00 от 800 ₽

Фотографии

О женщины, женщины! О женщины, женщины! О женщины, женщины! О женщины, женщины! О женщины, женщины! О женщины, женщины! О женщины, женщины! О женщины, женщины! О женщины, женщины!

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