Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша "О возвращении миру забытых сокровищ", аб-т №15

"О возвращении миру забытых сокровищ", аб-т №15

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
15:00

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Концерт органной музыки «Bach only»
16 августа в 18:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины
от 700 ₽
FreeMi
16+
Рок
FreeMi
8 августа в 19:00 Douglas
от 500 ₽
PRO Stand-UP отборный концерт
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
22 августа в 21:20 Поправка
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше