Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
О виниле. Чем хорош этот формат. Вся правда и мифы. Лекция от Valeron
Билеты от 0₽
Киноафиша О виниле. Чем хорош этот формат. Вся правда и мифы. Лекция от Valeron

О виниле. Чем хорош этот формат. Вся правда и мифы. Лекция от Valeron

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О выставке

Лекция о виниле в Доме винтажной музыки

Лекция в доме винтажной музыки Музыкального лектория ДВМ станет отличной возможностью для всех любителей музыки разобраться в вопросах, которые волнуют многих: почему винил снова в моде и звучит ли он на самом деле лучше цифровых форматов?

Что вас ждет на лекции?

На встрече мы обсудим, как звучит винил на самом деле, и сделаем акцент на различиях с цифровыми форматами, такими как стриминг и hi-res. Вместо романтизации мы подойдем к вопросу с аналитической точки зрения. Вы получите ответы на важные вопросы:

  • Как различается звук винила и цифровых форматов?
  • В чем заключаются главные особенности винилового звучания?
  • Существуют ли научные факты, подтверждающие превосходство винила?

Звук и психоакустика

В ходе лекции мы раскроем концепции формата и звука, а также займемся вопросами психоакустики. Вы сможете услышать честные выводы без снобизма и предвзятостей.

Не упустите возможность расширить свои знания о мире музыки и узнать, как найти баланс между традициями и современными технологиями. Ждем вас на лекции!

Купить билет на выставка О виниле. Чем хорош этот формат. Вся правда и мифы. Лекция от Valeron

Помощь с билетами
Апрель
1 апреля среда
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1

В ближайшие дни

Обзорная экскурсия
6+
Экскурсия
Обзорная экскурсия
7 апреля в 15:30 Театр кукол им. Образцова
от 650 ₽
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
20 марта в 18:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1530 ₽
Ни в какие рамки
12+
Новые медиа Современное искусство Живопись Инсталляция Интерактивный Исторические выставки
Ни в какие рамки
29 марта в 20:20 Центр «Марс»
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше