Лекция о виниле в Доме винтажной музыки

Лекция в доме винтажной музыки Музыкального лектория ДВМ станет отличной возможностью для всех любителей музыки разобраться в вопросах, которые волнуют многих: почему винил снова в моде и звучит ли он на самом деле лучше цифровых форматов?

Что вас ждет на лекции?

На встрече мы обсудим, как звучит винил на самом деле, и сделаем акцент на различиях с цифровыми форматами, такими как стриминг и hi-res. Вместо романтизации мы подойдем к вопросу с аналитической точки зрения. Вы получите ответы на важные вопросы:

Как различается звук винила и цифровых форматов?

В чем заключаются главные особенности винилового звучания?

Существуют ли научные факты, подтверждающие превосходство винила?

Звук и психоакустика

В ходе лекции мы раскроем концепции формата и звука, а также займемся вопросами психоакустики. Вы сможете услышать честные выводы без снобизма и предвзятостей.

Не упустите возможность расширить свои знания о мире музыки и узнать, как найти баланс между традициями и современными технологиями. Ждем вас на лекции!