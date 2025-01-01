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О том, как котенок искал маму
Киноафиша О том, как котенок искал маму

Спектакль О том, как котенок искал маму

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения маленького Котёнка 

Каждый из нас в детстве задавался вопросом: «Что же скрывает чердак старого дома?» В этом спектакле вы и ваши дети сможете это узнать!

В центре сюжета — маленький Котёнок, который проснулся и обнаружил, что его мама пропала. Отправляясь на поиски, он начинает исследовать окружающий мир. Спектакль «Чердак старого дома» предлагает юным зрителям погрузиться в красочный мир, где Котёнок встречает множество интересных персонажей и открывает для себя разные цвета и формы.

Интерактивный формат для самых маленьких

Это интерактивная история, созданная для детей от одного до пяти лет. Сюжет прост и понятен, а значит, ваши малыши легко смогут следить за развитием событий. В спектакле активно используются куклы, актеры, музыкальные инструменты и даже небольшие подарки для зрителей, что делает его особенно увлекательным.

Когда стоит идти в театр?

Задумываетесь, когда впервые привести ребенка в театр? Ответ прост — сразу после утреннего сна! Это время идеально подходит для того, чтобы ваши дети были свежими и готовыми к приключениям.

Не упустите возможность привнести в жизнь вашего малыша радость театрального искусства. Приходите вместе с детьми в Нетеатр и станьте частью увлекательного путешествия маленького Котёнка!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 27 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
10:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽

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