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О концерте/спектакле
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
"О тех, кто не поместился", аб-т №14
"О тех, кто не поместился", аб-т №14
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте/спектакле
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В других городах
Санкт-Петербург, 19 апреля
Малый зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Невский просп., 30
15:00
от 500 ₽
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6+
Классическая музыка
ЗКР, Н. Алексеев, Аб-т № 3
1 мая в 20:00
Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
Сказка в опере и вокальной музыке, аб-т №13
29 марта в 15:00
Малый зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
6+
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Кантри
Holy Blacksmith
14 августа в 20:00
Noisy River
от 700 ₽
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