О рыбаке и рыбке. Музыкальная сказка с песочной анимацией
О рыбаке и рыбке. Музыкальная сказка с песочной анимацией

О рыбаке и рыбке. Музыкальная сказка с песочной анимацией

«Золотая рыбка» на берегу самого синего моря. Спектакль с живой музыкой и песочной анимацией

Перенесемся на берег самого синего моря к ветхой землянке! Сочинение «солнца русской поэзии» А. С. Пушкина не потеряло актуальности по сей день. Неуёмное желание иметь всё больше и больше делает человека несчастным.

В спектакле «Золотая рыбка» зрители станут свидетелями испытаний бедной семейной пары, прожившей вместе ровно тридцать лет и три года. Им предстоит пройти «испытание золотой рыбкой» и узнать друг друга заново. Суждено ли исполниться самым дерзким желаниям старухи и стать владычицей морскою?

Магия песка и музыка великих композиторов

Герои сказки оживут в выразительных и динамичных иллюстрациях из песка прямо на ваших глазах! Эта уникальная техника подарит зрителям незабываемые визуальные впечатления.

Дополняет атмосферу спектакля музыка великих композиторов: Н. Римского-Корсакова, М. Равеля, К. Сен-Санса, К. Дебюсси и С. Рахманинова. Звучание рояля и гобоя придаст истории особую глубину и эмоциональность.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который сочетает в себе великолепную музыку и яркие визуальные образы. Приходите и погрузитесь в волшебный мир «Золотой рыбки»!

4 октября
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
16:30 от 2500 ₽

