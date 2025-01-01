Спектакль О, Паула!

Спектакль о жизни и творчестве Антуана де Сент-Экзюпери

Приглашаем вас на яркий и динамичный спектакль, посвященный жизни и творчеству знаменитого французского писателя, летчика и ученого Антуана де Сент-Экзюпери. В этом почти моноспектакле вы сможете узнать о ключевых моментах его жизни — от детства до последних мгновений, которые определили его как выдающегося творца.

Режиссер и исполнители

Режиссером и автором инсценировки является Алена Исакова, которая также исполняет одну из главных ролей. В спектакле принимают участие:

Алена Исакова

Елизавета Новичкова

Варвара Щербакова

Анастасия Гоманкова

Ученики театральной студии "Хоббитон"

Жанр и атмосфера

Спектакль является почти моноспектаклем, что создает особую атмосферу интимности и погружения в мир Экзюпери. Зрители смогут не только узнать о его жизни, но и ощутить его философию, мечты и стремления.

Интересные факты

Антуан де Сент-Экзюпери известен не только своей литературной деятельностью, но и как летчик, который совершал рискованные полеты во время Второй мировой войны. Его самые известные произведения, такие как «Маленький принц», до сих пор вдохновляют поколения читателей.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который позволит вам по-новому взглянуть на жизнь и творчество одного из самых загадочных авторов XX века!