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О мышах и людях
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Киноафиша О мышах и людях

Спектакль О мышах и людях

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Пронзительная история по одноименной повести Дж. Стейнбека

Этот спектакль по знаменитому произведению Джона Стейнбека рассказывает о двух приятелях — Джордже и Ленни, которые мечтают об автономной жизни вдали от трудового рабства на чужой ферме. Они мечтают о собственной земле, где смогут разводить кроликов и жить безбедно. Это — утопическая мечта, но она для них важна, и они готовы рискнуть всем, чтобы попытаться воплотить ее в жизнь.

Спектакль затрагивает важнейшие темы: выбор и честь, одиночество и мечты, суровость мира и хрупкость человеческого сердца. Он также исследует настоящую дружбу и истинный гуманизм, ставя вопросы, которые герои Стейнбека пытались решить века назад, но остаются актуальными и по сей день.

Театральная интерпретация

Художественный руководитель театра, Тереза Дурова, отмечает, что данный спектакль представляет собой серьезный вдумчивый разговор о будущем, о мечтах, стремлениях и реальностях нашего времени. Для такого глубокого и доверительного диалога между актерами и зрителями идеально подходит формат малой сцены.

Молодые актеры, исполняющие роли Джорджа и Ленни, не просто читают текст Стейнбека — они выражают свою жизненную позицию, делая спектакль открытым, эмоциональным и убедительным. Эти актеры, по мнению Терезы Дуровой, — будущие звезды, и зрители будут вспоминать этот спектакль как один из первых шагов на пути к их большой актерской карьере.

Режиссер
Константин Балакирев
В ролях
Алексей Сармометов
Дмитрий Стройкин
Андрей Батов
Тимур Сакун
Никита Овчинников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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