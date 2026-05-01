О море, море

Морская вечеринка с живой музыкой в Неквартире

Невартира приглашает вас на незабываемую вечеринку, наполненную звуками морского прибоя и криками чаек. В этом уникальном пространстве время останавливается, а атмосфера лета и отдыха наполняет каждый момент.

Живая музыка от дуэта Неквартиры

На вечеринке вас ждет живая музыка от романтичного дуэта Неквартиры, в составе которого великолепные Ксения Карамышева и Алексей Андреев. Они исполнят самые трогательные и мелодичные песни о любви, морских приключениях и островах.

Дресс-код и угощения

Для полного соответствия атмосферному настроению вечера, рекомендуем выбрать дресс-код в морском стиле. Не забудьте также насладиться welcome drink и предложенными угощениями, которые создадут дополнительный комфорт.

Мы находимся по адресу Текстильная, 14, в районе Ауэзова - Кабанбай батыра. Приходите, будем очень рады видеть вас на нашей вечеринке!