Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
О любви немало песен сложено...
Киноафиша О любви немало песен сложено...

Спектакль О любви немало песен сложено...

16+
Режиссер Олег Леваков
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт о самом главном в Театре им. Ленсовета

Театр им. Ленсовета приглашает на музыкальный спектакль-концерт «О любви немало песен сложено...». Это постановка, которая станет настоящим признанием в любви — к женщине, к детям, к родным и близким, к родному городу и самой жизни. Спектакль затрагивает все те чувства, которые так важны и дороги каждому из нас.

Песни и стихи, проверенные временем

На сцене прозвучат не только популярные и любимые песни, но и бессмертные стихи великих поэтов — Александра Пушкина, Евгения Баратынского, Александра Блока, Бориса Пастернака и многих других. Эти строки и мелодии объединяют в себе мудрость и нежность, радость и грусть, заставляя задуматься о вечных ценностях.

Тепло и уют на сцене

Спектакль создает уникальную атмосферу душевности и искренности. Актёры через поэзию и музыку проводят зрителя через самые разные оттенки человеческих чувств: от тихой радости до глубокого раздумья о жизни. Для поклонников классической литературы и музыки это станет незабываемым вечером, наполненным эмоциями и воспоминаниями.

Для всех, кто ценит искусство слова и мелодии

Этот концерт — прекрасная возможность насладиться как известными музыкальными композициями, так и величественной поэзией. Он подходит для всех возрастов, ведь любовь, к которой обращается спектакль, близка каждому.

Приглашаем провести вечер в компании вечных стихов и мелодий

Не упустите шанс стать частью этого музыкального признания в Театре им. Ленсовета. Спектакль «О любви немало песен сложено...» подарит вам тепло, вдохновение и повод задуматься о самом главном в жизни.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 31 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
15:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 2 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Ты, я и правда
16+
Драма
Ты, я и правда
2 ноября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Ретро
16+
Премьера Драма
Ретро
17 ноября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
24 октября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше