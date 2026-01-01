О любви на разных языках. ГОНИ РТ и Дмитрий Риберо

Концерт Дмитрия Риберо-Феррейра в Государственном оркестре народных инструментов Республики Татарстан

В Государственном оркестре народных инструментов Республики Татарстан пройдет концерт русско-латиноамериканского певца Дмитрия Риберо-Феррейра (бас-баритон, г. Москва). Лауреат конкурсов «Романсиада» и NATS Voice Competition, Дмитрий порадует слушателей своим талантливым исполнением.

Разнообразие музыкальной программы

В программе концерта — произведения таких композиторов, как Х. Иглесиас, Э. Пресли, О. Строка, В. Козина, Т. Кутуньо, А. Пахмутова, А. Бабаджанян и других. Концерт обещает быть интересным для всех любителей музыки — от оперных арий до неаполитанских песен и известных хитов Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли.

Художественный руководитель

Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — народный артист России Анатолий Шутиков. Его опыт и талант придают концерту особую значимость.

О певце

Дмитрий Риберо-Феррейра известен своим разнообразным репертуаром, включающим арии из опер и мюзиклов, неаполитанские песни, русские романсы и хиты классической советской эстрады. Его выступления уже завоевали сердца зрителей в России и за рубежом.

*NATS Voice Competition — вокальный конкурс, проводимый Национальной ассоциацией учителей пения.