О любви и не только…
Киноафиша О любви и не только…

Спектакль О любви и не только…

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Трагедия любви: поиски гармонии в мире Чехова

Два полюса — мужчина и женщина — стремятся к гармонии, мечтая о счастье и ярком будущем. Однако их путь оказывается тернистым. Любовь, возникнув, быстро разбивается о стойкие преграды, и недавно любимые люди начинают смотреть друг на друга как на врагов.

Что разрушает отношения?

Кажется, что источников кризиса в отношениях множество: быт, сложные обстоятельства, а может, вмешательство третьих лиц? Или все дело в нас самих? Если бы кто-то мог дать ясный ответ на этот вопрос! Задумайтесь, каковы суждения о любви и отношениях в произведениях гениального Антона Чехова.

Чехов и его уникальное понимание человеческих чувств

В своих пьесах Чехов исследует тонкие грани человеческих эмоций и взаимоотношений. Его персонажи — это не просто образы, а отражение нашей жизни, полные страха, надежд и иногда — разочарования. На сцене они сталкиваются с реальными проблемами, которые знакомы каждому из нас.

Настоящая любовь — это не только романтика, но и ежедневные испытания. В спектакле, основанном на чеховских мотивах, зрители увидят, как почти идеальные отношения могут обернуться полным недоумением. Приходите и позвольте этому шедевру искусства открыть вам глаза на вечные вопросы о любви и счастье.

Режиссер
Михаил Щепенко
В ролях
Антонина Королева
Антон Пушкарев
Валерий Андреев
Артур Потапов

Фотографии

О любви и не только…
