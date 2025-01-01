Спектакль на основе пьес трех известных драматургов

Спектакль «О любви и дружбе» основан на трёх пьесах известных драматургов: Людмилы Петрушевской, Семена Злотникова и Евгения Гришковца. Эти произведения представляют собой три модели взаимоотношений между людьми, которые ярко отображают острые моменты и ситуации семейной жизни, знакомые каждой семье в нашей стране.

Это действительно наша история, и именно поэтому спектакль становится одновременно интересным, странным и смешным. Не секрет, что самым увлекательным на сцене театра являются человеческие отношения.

Главные темы

Герои спектакля готовы продемонстрировать зрителям привычные и знакомые модели взаимодействия. Несмотря на разнообразие характеров и ситуаций, их пути неизменно ведут к личному одиночеству и постоянному ожиданию долгожданной второй половины.

Поиски счастья могут быть смешными, иногда трагичными, но всегда наполнены простой человеческой потребностью верить, надеяться и любить.

Не пропустите!

Спектакль «О любви и дружбе» — это история, близкая каждому из нас. Не упустите возможность увидеть её на сцене!