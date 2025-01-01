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О любви и дружбе
Билеты от 1000₽
Киноафиша О любви и дружбе

Спектакль О любви и дружбе

12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль на основе пьес трех известных драматургов

Спектакль «О любви и дружбе» основан на трёх пьесах известных драматургов: Людмилы Петрушевской, Семена Злотникова и Евгения Гришковца. Эти произведения представляют собой три модели взаимоотношений между людьми, которые ярко отображают острые моменты и ситуации семейной жизни, знакомые каждой семье в нашей стране.

Это действительно наша история, и именно поэтому спектакль становится одновременно интересным, странным и смешным. Не секрет, что самым увлекательным на сцене театра являются человеческие отношения.

Главные темы

Герои спектакля готовы продемонстрировать зрителям привычные и знакомые модели взаимодействия. Несмотря на разнообразие характеров и ситуаций, их пути неизменно ведут к личному одиночеству и постоянному ожиданию долгожданной второй половины.

Поиски счастья могут быть смешными, иногда трагичными, но всегда наполнены простой человеческой потребностью верить, надеяться и любить.

Не пропустите!

Спектакль «О любви и дружбе» — это история, близкая каждому из нас. Не упустите возможность увидеть её на сцене!

Режиссер
Родион Овчинников
В ролях
Дмитрий Чеботарев
Ирина Горбачева
Юрий Титов
Артем Ефимов
Дарья Щербакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽
7 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1000 ₽
24 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1000 ₽
2 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

О любви и дружбе О любви и дружбе О любви и дружбе О любви и дружбе О любви и дружбе О любви и дружбе О любви и дружбе О любви и дружбе О любви и дружбе О любви и дружбе

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